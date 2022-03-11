Политолог о санкциях в отношении спорта: «будем развивать спорт у себя»

Ежедневно западные страны вводят в отношении России все новые и новые санкции. Ограничения коснулись и спортивной сферы. Всемирная федерация карате не разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных турнирах даже под эгидой организации.
Политолог Алексей Ломов отметил, что спорт всегда был вне политики, передает телеканал «Санкт-Петербург». Однако в последнее время он стал индустрией и поэтому упал в политику.
По словам Ломова, спортсмены, несомненно расстроятся, так как «они живут, чтобы тренироваться».
Несмотря на это, политолог уверен, что из-за санкций у России появляются новые возможности. Так, можно развивать спорт внутри своего государства, а также соревноваться с теми странами, которые заняли нейтральную сторону и не наложили санкции.
«Я рассчитываю, что мы просто перестроимся и будем развивать спорт у себя, будут проходить чемпионаты России, стран СНГ. У нас достаточно хороших спортсменов для того, чтобы показывать результаты», – объяснил эксперт.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Япония ввела экспортные санкции против 49 российских компаний и организаций.