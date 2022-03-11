Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram в России

Роскомнадзор ограничит доступ к социальной сети Instagram в связи с призывами к насилию в отношении граждан Российской Федерации.

Ведомство сообщает об этом в пятницу, 11 марта, передают РИА Новости.

Отмечается, что россияне, которые в случае запрета Facebook и Instagram в стране будут обходить блокировки для подключения к ним, санкции не грозят, передает издание, ссылаясь на слова сенатора Андрея Клишаса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посольство России в США потребовало от американских властей пресечь экстремистскую деятельность компании Meta, управляющей соцсетями Facebook и Instagram.