Догадки подтвердились: Иван Ургант сообщил, что находится не в России

Догадки подтвердились: Иван Ургант сообщил, что находится не в России
Иван Ургант. Фото: скриншот Instagram

Телеведущий, актер и шумен Иван Ургант заявил, что находится за границей.

Об этом Ургант сам рассказал на своей странице в социальной сети Instagram в пятницу, 11 марта.

Артист выложил фотографию в кепке и объяснил, что уехал в отпуск.

«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — отметил ведущий.

К слову, комментарии к посту Иван Ургант выключил.

Некоторое время назад сообщалось, что популярный ведущий, его жена и две дочери покинули Россию. Предположительно, сейчас шоумен находится в Израиле.

Стоит добавить, что до этого шоу «Вечерний Ургант» было снято из эфирной сетки Первого канала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за ситуации на Украине убрали из эфира шоу «Малахов», «Вечерний Ургант» и «Давай поженимся».

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