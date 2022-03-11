Из-за повышенного спроса между Петербургом и Хельсинки запустят дополнительные поезда

В скором времени количество поездов между Санкт-Петербургом и Хельсинки увеличится на фоне повышенного спроса.

Количество рейсов поездов «Аллегро» между Северной столицей и Финляндией станет больше. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на финские СМИ и представителей VR.

Отмечается, что теперь из Петербурга в Хельсинки и из Хельсинки в Петербург будут следовать три поезда вместо двух. Дополнительный поезд будет ходить вечером в ближайшую неделю.

Всего ежедневно в Хельсинки прибывает около 700 пассажиров, из них 70% — это жители России. Благодаря дополнительным рейсам поезда «Аллегро» смогут забирать из России примерно тысячу пассажиров.