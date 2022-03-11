Из-за повышенного спроса между Петербургом и Хельсинки запустят дополнительные поезда

Из-за повышенного спроса между Петербургом и Хельсинки запустят дополнительные поезда
Из-за повышенного спроса между Петербургом и Хельсинки запустят дополнительные поезда. Фото: РЖД

В скором времени количество поездов между Санкт-Петербургом и Хельсинки увеличится на фоне повышенного спроса.

Количество рейсов поездов «Аллегро» между Северной столицей и Финляндией станет больше. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на финские СМИ и представителей VR.

Отмечается, что теперь из Петербурга в Хельсинки и из Хельсинки в Петербург будут следовать три поезда вместо двух. Дополнительный поезд будет ходить вечером в ближайшую неделю.

Всего ежедневно в Хельсинки прибывает около 700 пассажиров, из них 70% — это жители России. Благодаря дополнительным рейсам поезда «Аллегро» смогут забирать из России примерно тысячу пассажиров.

До пандемии коронавируса поезда из Петербурга в Хельсинки ходили по четыре раза в день. На ближайшие даты купить билет на «Аллегро» можно примерно за 12 тысяч рублей на одного пассажира.

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