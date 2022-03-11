До конца марта небо Швейцарии для российских самолетов будет закрыто

До конца марта небо Швейцарии для российских самолетов будет закрыто. Фото: pixabay

До конца марта небо Швейцарии для российских самолетов будет закрыто. Фото: pixabay

Власти Швейцарии приняли решение закрыть небо для российских самолетов до конца марта.

Распоряжение властей Швейцарии о закрытии воздушного пространства для российских самолетов в настоящий момент действительно до конца марта. При этом есть вероятность, что ограничение будет продлено. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя гражданской авиации Швейцарии Кристиана Шуберта.

«Уведомление для воздушных миссий (NOTAM) действительно до конца марта 2022 года», — заявил Кристиан Шуберт.

Продление закрытия неба над Швейцарией российским самолетам зависит от политического развития ситуации в Украине, добавил официальный представитель гражданской авиации Швейцарии.

Кристиан Шуберт отметил, что уже как минимум шесть самолетов, которые зарегистрированы в России, сейчас не могут улететь из Швейцарии.