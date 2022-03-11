Петербургский «Гигант-холл» закрыли из-за несогласованного концерта «Алисы»

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Петербургский "Гигант-холл" закрыли из-за несогласованного концерта "Алисы". Фото: пресс-служба Комитета по культуре

Концертный зал «Гигант-холл» в Санкт-Петербурге был закрыт из-за концерта группы «Алиса», на котором не соблюдались антиковидные меры.

Несогласованный концерт группы «Алиса» прошел 5 марта в «Гигант-холле». Как отметили в комитете по культуре, на мероприятии организаторы не соблюдали требования по рассадке зрителей и социальной дистанции. Также подчеркивается, что посетители были без масок, а билеты реализовывались без указания мест. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре.

При участии сотрудников полиции и комитета по контролю за имуществом представители комитета по культуре зафиксировали ряд нарушений на проведенном концерте. В результате на организаторов открыли административное производство, а у площадки аннулировали уникальный QR-код, который подтверждает возобновление деятельности в условиях режима повышенной готовности.

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