Петербургский «Гигант-холл» закрыли из-за несогласованного концерта «Алисы»

Концертный зал «Гигант-холл» в Санкт-Петербурге был закрыт из-за концерта группы «Алиса», на котором не соблюдались антиковидные меры.

Несогласованный концерт группы «Алиса» прошел 5 марта в «Гигант-холле». Как отметили в комитете по культуре, на мероприятии организаторы не соблюдали требования по рассадке зрителей и социальной дистанции. Также подчеркивается, что посетители были без масок, а билеты реализовывались без указания мест. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре.

При участии сотрудников полиции и комитета по контролю за имуществом представители комитета по культуре зафиксировали ряд нарушений на проведенном концерте. В результате на организаторов открыли административное производство, а у площадки аннулировали уникальный QR-код, который подтверждает возобновление деятельности в условиях режима повышенной готовности.