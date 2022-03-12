Россиянам назвали справку, после получения которой пенсия вырастет на 4 тыс. 430 рублей

Россиянам назвали справку, после получения которой пенсия вырастет на 4 тыс. 430 рублей
На выплаты могут рассчитывать пенсионеры с инвалидностью. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российским пенсионерам с 1 апреля посоветовали сделать справку для увеличения пенсии на 4 тыс. 430 рублей.

К пенсии добавится выплата более чем на 4 тыс. рублей, передает PRIMPRESS.

Имеется в виду денежная выплата (ЕДВ), получаемая каждый месяц. Она полагается россиянам, имеющим группу инвалидности.

Для того, чтобы получить средства, необходимо оформить инвалидность. Это подтверждается документом из федерального реестра, информация о справке в автоматическом режиме поступает в Пенсионный Фонд России.

Известно, что инвалиды 1-ой группы доплачивают по 4 тыс. 430 рублей при замене набора социальных услуг на деньги.

Инвалиды 2-ой и 3-ей группы получают по 3 тыс. 164 рубля и 2 тыс. 532 рубля соответственно.

Отмечается, что если право на получение данных доплат возникает у пожилого человека в марте, то дополнительные выплаты начнут поступать уже с 1 апреля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 11 марта россияне разово получат по 20 тыс. 473 рублей на карту от ПФР.

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