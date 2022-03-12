Петербург взял «золото» по суточной заболеваемости COVID-19 в России

Петербург взял &#171;золото&#187; по суточной заболеваемости COVID-19 в России
В Петербурге коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pexels.com

Северная столица опередила республику Башкортостан в списке.

За прошедший четверг в Петербурге установлено 2 тыс. 595 заразившихся. Днем ранее выявили 2 тыс. 402 заболевших петербуржцев. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью.

Города на Неве взял «золото» в этом антирейтинге по суточной заболеваемости в Российской Федерации и даже обогнал Башкирию.

В России от коронавируса скончались еще 647 человек за последние, в том числе 40 в городе на Неве. В общей сложности заразившихся ковидом в России насчитывается 17 млн 242 тыс. 43 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснил повышенную несколько месяцев температуру после коронавируса.

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