Минздрав РФ заявил, что вводится для всех россиян с 12 марта

Министерство здравоохранения Российской Федерации поменяло порядок оказания помощи при различных заболеваниях.

Нововведения начнут действовать уже с субботы, 12 марта 2022 года. Новые правила коснутся всех субъектов России, а также всех людей, кому поставят соответствующий диагноз. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Согласно новому регламенту изменится порядок оказания медицинской помощи при диагностировании у россиян онкологического заболевания.

Таким образом, станет можно проводить исследование биопсии материала пациента и в патолого-анатомическом бюро, и в диагностических лабораториях. Это увеличит инструментарий для данных исследований.

Выявить болезнь в настоящий момент сумеют не только лишь онкологи и гематологи, но и другие доктора. Однако в документе не уточняется, какие именно. По новым правилам нет необходимости проводить консилиумы по поводу выявления рака у пациентов. Теперь эта мера становится только рекомендательной.

Кроме этого, изменения затронут и стандарты по технике. Если раньше был необходим лишь один аппарат по дистанционной гамма-терапии на 300 тысяч человек, то сейчас — не менее одного.

Также систем для брахитерапии с дистанционной загрузкой радионуклидного источника должно быть «не менее одной», ранее же было указано одно устройство на 800 тысяч населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения России дало разрешение центру имени Гамалеи на клинические исследования препарата от COVID-19, разработанного на основе моноклональных антител.