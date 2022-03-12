Погибло двое: в Воронеже возбудили дело после взрыва газа в жилом доме

Почему ночью в жилом доме в Воронеже произошел взрыв пытаются выяснить следователи.

Взрыв случился в панельной многоэтажке по улице Хользунова в Воронеже ночью. Скончались два человека.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Воронежской области, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Согласно предварительным данным, в субботу, 12 марта примерно в 3:30 утра в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь. Частично обрушилась часть перекрытий между третьим и четвертым этажом, начался пожар.

В результате скончались два человека: 87-летняя женщина и 30-летний мужчина. Из здания вывели 113 человек.

Как отметили в региональном управлении МЧС, площадь обрушения составила около 20 «квадратов», пожара — 120. Огонь тушили в течение полутора часов. На время жителей дома разместили в соседней школе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в социальных сетях сообщили о падении мужчины после взрыва в доме на Озерковой улице.