Аналитик Сергей Суверов предупредил россиян о дефицитных продуктах

В России в связи с трудностями оплаты могут случиться перебои с поставкой импортных товаров.

В том числе туалетная бумага и кофе. Об этом сообщил биржевой аналитик, к.э.н. Сергей Суверов в беседе с Ura.ru.

Эксперт считает, что вполне возможны перебои с импортными товарами. Так, трудности могут коснуться кофе.

Отмечается, что некоторые импортные товары, такие как бытовая техника, электроника или даже туалетная бумага, могут стать дефицитом.

«Думаю, что цены вырастут и у местных производителей. Продукты будут, по ним не ожидается дефицита», — сообщает Суверов.

Согласен с Суверовом и другой специалист — завкафедрой мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Хасбулатов. По его мнению, будет расти стоимость продовольственных товаров. Так, экономист напомнил, что за последние лет пять цена на мясо выросла вдвое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили о возможном подорожании чая и кофе.