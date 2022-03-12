Пенсионер на Комендантском провалился в яму с кипятком и получил серьезные ожоги

Несмотря на то, что мужчина пожилой, он смог довольно быстро самостоятельно выбраться из ямы.

Об этом в субботу, 12 марта, сообщает Mash на Мойке.

Инцидент произошел на Комендантском проспекте. Пожилой мужчина выходил из парадной. Затем он заметил, что перед ним клубится пар, исходящий от горячей воды. Пенсионер пытался как можно аккуратнее обойти яму. Однако это у него не получилось, мужчина угодил прямо в углубление с кипятком.

При этом, гражданин смог сам оттуда выбраться. При этом ожоги оказались довольно серьёзными.

Выяснилось, что на данном участке дороги прорвало трубу. К счастью, мужчина сам смог зайти обратно домой. Позднее к нему прибыла бригада скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трубу с кипятком прорвало на улице Козлова.