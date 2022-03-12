Пенсии некоторых россиян вырастут на 7,7% с 1 апреля

С 1 апреля 2022 года на 7,7% будут проиндексированы социальные пенсии. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

С 1 апреля 2022 года на 7,7% будут проиндексированы социальные пенсии. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Граждан России ожидает очередное повышение пенсий и льгот. С 1 апреля текущего года будут повышены социальные выплаты, а также будут введены дополнительные пособия семьям и льготным категориям граждан.

В 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%. Каждый год 1 апреля по всей России происходит индексация социальных пенсий. Получателями данного вида выплат являются граждане, в силу различных обстоятельств не смогли выработать достаточное количество трудового стажа для получения страховой пенсии, а также россияне с инвалидностью и дети, потерявшие кормильца.

После индексации с 1 апреля нынешнего года социальная пенсия в среднем вырастет на 800 рублей. Помимо прочего, со следующего месяца будут расширены меры поддержки семей, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет. Первые выплаты данной категории граждан перечислят уже в мае.

Напомним, индексации пенсий и социальных доплат происходят автоматически, пенсионерам не нужно подавать для этого заявлений в Пенсионный фонд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в апреле 2022 года российские пенсионеры могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку. Так, для получения прибавки потребуется собственноручно заполнить заявление, после чего принести справку, подтверждающую возможность предоставления выплаты.

Получить дополнительные средства к пенсии могут те граждане преклонного возраста, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также граждан до 23 лет, получающих образование. Если ребенок не достиг 18-летия, никаких справок и иных документов не потребуется.

Напомним, в Госдуме раскрыли точные даты повышения пенсий в 2022 году. Выплаты военным в отставке проиндексируют с 1 октября. Такое нововведение позволит правительству оперативно реагировать на изменение ситуации в случае роста инфляции.

Размер пенсии будет увеличен на 8,6% с 1 января этого года с помощью предусмотренных законами инструментов. После пересчета средняя пенсия военного пенсионера по выслуге лет в этом году составит 33 300 рублей.