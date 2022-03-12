Хейли Бибер экстренно госпитализировали с поражением мозга после COVID

Хейли Бибер экстренно госпитализировали с поражением мозга после COVID
Штамм омикрон часто вызывает осложнения. Фото: Pixabay

Супруга Джастина Бибера модель Хейли Бибер была госпитализирована в срочном порядке с поражением мозга.

Об этом стало известно в субботу, 12 марта. Девушке оказали экстренную помощь, когда у нее начались проблемы с движениями и сильная слабость.

По мнению врачей, случившееся связано с заболеванием мозга, они обнаружили в мозгу Бибер сгусток крови после перенесенного COVID-19, сообщил Daily Mail.

Позднее модель сообщила, что справилась с проблемой самостоятельно и пришла в себя спустя несколько часов. Она выразила благодарность медицинскому персоналу за оперативную помощь. И добавила, что произошедшее стало «одним из самых страшных моментов» в ее жизни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фанаты Селены Гомес довели до слез жену Джастина Бибера. Поклонники пары, которая рассталась несколько лет назад, считают, что модель не подходит певцу.

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