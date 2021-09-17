Фанаты Селены Гомес довели до слез жену Джастина Бибера

Фанаты Селены Гомес довели до слез жену Джастина Бибера
Джастину Биберу пришлось утешать возлюбленную. Фото: скриншот Instagram

Поклонники пары, которая рассталась несколько лет назад, считают, что модель не подходит певцу.

В Нью-Йорке состоялось крупное благотворительное мероприятие Met Gala, на котором присутствовали певец Джастин Бибер и его супруга модель Хейли Бибер. В какой-то момент девушка расплакалась – ее довели поклонники Селены Гомес. Соответствующее видео появилось в Сети.

Джастин Бибер и Селена Гомес долгое время были влюблены друг в друга. Пара распалась, но некоторые поклонники до сих пор не могут принять этого – как и то, что артист нашел себе другую девушку, которую взял в жены.

Поклонники Гомес выкрикивали из толпы оскорбительные вещи. Они говорили, что ненавидят Хейли и что она недостойна Бибера.

«Ненавижу!», «Селена! Селена!», «Ты недостойна!»

— такие крики раздались в адрес пары со стороны собравшихся зевак.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джастин Бибер рассказал о проблемах с наркотиками. Певец признался, что несколько лет не употребляет запрещенных веществ, хотя одно время был зависим от них.

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