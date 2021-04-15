Джастин Бибер рассказал о проблемах с наркотиками

Певец признался, что несколько лет не употребляет запрещенных веществ, хотя одна время был зависим от них.

Певец Джастин Бибер признался, что у него на протяжении нескольких лет были проблемы с наркотиками. Подробностями он поделился в интервью для GQ.

Артист отметил, что порой ему приходилось просить телохранителей, чтобы те заходили периодически к нему в номер проверить – жив ли он. Бибер вспоминает, как был несчастлив и постоянно чувствовал боль. Он признает, что до сих пор не справился со всеми проблемами, но уже чувствует себя намного счастливее.

Менеджер Бибера выразил мнение, что ему очень помог брак с моделью Хейли Болдуин. После встречи с ней Бибер словно ожил и вернулся к нормальной жизни. Хотя, говорит артист, первое время были проблемы с доверием.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанатки обвинили Джастина Бибера в изнасиловании.