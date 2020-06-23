Фанатки обвинили Джастина Бибера в изнасиловании

Две пользовательницы Twitter обвинили певца Джастина Бибера в сексуальном насилии. Музыкант информацию опроверг.

Девушка по имени Даниэль опубликовала в анонимном Twiiter-аккаунте сообщение о том, что подвергалась насилию со стороны Джастина Бибера. Она утверждает, что в марте 2014 певец изнасиловал её в отеле Four Seasons в Остине. Бибер якобы пригласил её с друзьями к себе. После того, как девушка и певец остались наедине, они поцеловались, а затем перешли к интимной связи. При этом Даниэль отмечает, что не была готова к сексу.

«Я сказала ему, что все зашло слишком далеко, и мы должны прекратить. Мне надо было найти друзей и, что очень важно, было стыдно перед Селеной [певица Селена Гомез — девушка Джастина Бибера на тот момент — прим. ред.]», — написала она в Twitter.

Джастин информацию опроверг и заявил, что в этом нет правды. В качестве доказательств он привел то, что остановился в другом отеле и в тот день проводил время с Селеной Гомез. Певец не исключает, что обратится в суд.

Следом за Данниэль схожей историей поделилась девушка по имени Кади. Она рассказала, что была изнасилована Бибером в 2015 году. Данную историю певец пока не прокомментировал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что девушка обвинила актера Энсела Эльгорта в изнасиловании. На тот момент ей якобы было 17 лет.