Актера из «Дивергента» обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Актера из &#171;Дивергента&#187; обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Актер не комментирует обвинения. Фото: pixabay

Девушка заявила, что звезда просила никому ничего не говорить, чтобы не навредить его карьере.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем пишет Daily Mail. Американского актера Энсела Эльгорта, снимавшегося в «Дивергенте», обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Девушка заявила, что познакомилась с артистом в 2014 году – тогда ей было 17, а звезде 20. Во время первого свидания Эльгорт якобы растлил девушку, хотя она не давала на это согласия, плакала и просила остановиться.

«Он не спросил меня, хочу ли я заняться сексом, зная, что это мой первый раз. Я рыдала от боли, и я не хотела делать это»,

— поделилась Габби.

Она призналась, что молчала, так как актер просил ее об этом. Сейчас девушка ходит к психологу, ей сложно справляться с посттравматическим стрессовым расстройством и приступами паники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженку изнасиловали на пляже в Сестрорецке после алкогольного застолья.

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