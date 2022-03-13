Диетолог назвала полезную альтернативу фастфуду

Альтернативой фастфуду может стать собранный на скорую руку домашний сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами. Фото: pixabay.com

Альтернативой фастфуду может стать собранный на скорую руку домашний сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами. Фото: pixabay.com

Фастфуд приобрел популярность из-за ускорения темпа жизни в больших городах. Но быстрый перекус может быть и полезным. Врач-диетолог отдела диетологической помощи ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Елизавета Варданян рассказала, чем можно заменить фастфуд.

По ее словам, с этой задачей справятся кисломолочные продукты, орехи, ягоды, белые сорта сыра, фрукты и овощи. Перечисленные продукты можно использовать для перекуса, если не хватило времени приготовить полноценный прием пищи. Кроме того, альтернативой фастфуду может стать домашний сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами.

Как сообщили «РИА Новости», эксперт отметила, что блюда быстрого питания содержат много трансжиров. В накопительном эффекте постоянное употребление фастфуда сильно повышает риски развития воспалительных реакций и инсулинорезистентности.

«Блюда быстрого питания богаты трансжирами, в их основе – дешевое растительное масло, преимущественно пальмовое», — подчеркнула диетолог.

Варданян также напомнила о вреде частого употребления сладких напитков. Ежедневное употребление такой жидкости приводит метаболическому синдрому или сахарному диабету, кариесу, патологии сердечно-сосудистой системы и другому. Сладкие и газированные напитки можно заменить обычной питьевой водой, в которую для вкуса добавляются ягоды, травы или цитрусовые.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на территории России рестораны быстрого питания McDonald’s могут начать работать через полтора месяца. Пишут, что в данной ситуации компания может справиться с трудностями за срок примерно в 45 дней.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что с 14 марта McDonald’s приостановит работу 850 ресторанов быстрого питания по всей России. Руководитель сети заверил, что в компании не прекратят платить зарплату работникам.

Отмечалось, что все 62 тыс. человек, работающие в компании, а также сотрудники предприятий поставщиков, их порядка 100 тыс. человек, продолжат получать зарплату. Для этого McDonald’s каждый месяц будет тратить до $50 млн.