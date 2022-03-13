В Госдуме заявили, что отмена масочного режима в России начнется с магазинов

Отмена масочного режима в России начнется с торговых центров. Такое заявление сделал депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по охране здоровья, врач-иммунолог Сергей Леонов.

По его словам, напряжение последних лет пандемии отступило, так как штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» хоть и вызывает массовую заболеваемость, но редко приводит к тяжелым случаям.

Иммунолог отметил в интервью радио Sputnik, что снятие масочных ограничений произойдет после стабилизации эпидемиологической ситуации. Сначала средства индивидуальной защиты не потребуются в торговых комплексах и магазинах, а после без них впустят и в общественный транспорт.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при заражении омикрон-штаммом коронавируса у пациентов часто наблюдаются тошнота, диарея и потеря аппетита.