В ПФР напомнили, с помощью какого заявления россияне могут получить по 7 тысяч

В ПФР напомнили, с помощью какого заявления россияне могут получить по 7 тысяч. Фото: pixabay

В ПФР напомнили, с помощью какого заявления россияне могут получить по 7 тысяч. Фото: pixabay

Пенсионный фонд России обратился к гражданам с напоминанием, что открыт прием заявлений на выплаты неработающим.

С 2022 года ПФР начал выдавать неработающим россиянам от 7-10 тысяч и выше по специальному заявлению. В настоящее время есть возможность подать в ведомство такой документ. Об этом пишет PRIMPRESS.

Отмечается, что деньги могут получить те люди, которые осуществляют уход за ребенком в возрасте до полутора лет. Выплату по уходу может получить мать малыша, либо другие его близкие родственники, ухаживающие за ребенком.

В Пенсионном фонде России заметили, что выплата положена россиянам, не имеющим официального трудоустройства. Для работающих подобную выплату готовит сам работодатель.

Неработающим же людям выплата положена только в минимальном размере. С 2022 года — это 7 700 рублей. При этом часть регионов сумму может увеличить. Например, если на территории действуют районные коэффициенты, общая сумма доводится с помощью умножения на указанный показатель.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россиян ожидает очередное повышение пенсий и льгот, так с 1 апреля будут повышены социальные выплаты, а также будут введены дополнительные пособия семьям и льготным категориям граждан.