ФСС уже с 14 марта сможет распределить некоторым россиянам по 10 тысяч

ФСС уже с 14 марта сможет распределить некоторым россиянам по 10 тысяч. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

ФСС уже с 14 марта сможет распределить некоторым россиянам по 10 тысяч. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С понедельника, 14 марта, российские граждане смогут получить новую выплату от правительства, распределением которой занимается Фонд социального страхования.

Деньги смогут получить те, кто не так давно переболел коронавирусом или прочими болезнями. По закону официально трудоустроенные граждане, уходящие на больничный, имеют право получить пособия по временной нетрудоспособности. Об этом пишет PRIMPRESS.

Даже несмотря на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в последний месяц, заболевшие все еще есть. После окончания срока больничного такие люди смогут получить выплаты. Ожидается, что новая волна перечислений будет с 14 марта.

Специалисты отмечают, что минимальный размер больничного с 2022 года — 456 рублей за один день болезни. А максимальная сумма за сутки ограничивается показателем в 2 572 рубля.

В случае, если человек ушел на недельный больничный, то он может получить уже 10 598 рублей. В среднем именно такая сумма ожидается к выплате переболевшим гражданам уже скоро.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 2022 года Пенсионный фонд России начал выдавать неработающим россиянам от 7-10 тысяч и выше по специальному заявлению.