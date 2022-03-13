Россиян, получающих выплаты на карту «Мир», в марте ждет приятный бонус в виде 5 тысяч

Россиян, получающих выплаты на карту "Мир", в марте ждет приятный бонус в виде 5 тысяч. Фото: duma.gov.ru

Россиян, получающих выплаты на карту "Мир", в марте ждет приятный бонус в виде 5 тысяч. Фото: duma.gov.ru

Жители России, получающие выплаты на банковскую карту национальной платежной системы «Мир», в марте могут рассчитывать на приятный подарок от банков.

Новые выгодные условия от банков начали поступать гражданам России, которые имеют у себя такой пластик. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Например, самую большую доходность среди всех банков, выпускающих карты «Мир», в настоящее время обеспечивает «Почта Банк», который недавно повысил доходность по своим картам «Мир» до 18% годовых.

За осуществление покупки по карте банк начисляет человеку кешбэк. В случае, если деньги расходуются в ресторане или кафе, покупке одежды и обуви, обратно на карту будет возвращаться три% от общей суммы.

Отмечается, что максимум, который может получить владелец такой карты в течение одного месяца, — 5 тысяч бонусов, которые конвертируются в рубли. Специалисты отмечают, что позже эти средства могут быть потрачены на любые цели.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 14 марта россияне смогут получить новую выплату от правительства, распределением которой занимается Фонд социального страхования.