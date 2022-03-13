Россиян, получающих выплаты на карту «Мир», в марте ждет приятный бонус в виде 5 тысяч

Россиян, получающих выплаты на карту &#171;Мир&#187;, в марте ждет приятный бонус в виде 5 тысяч
Россиян, получающих выплаты на карту "Мир", в марте ждет приятный бонус в виде 5 тысяч. Фото: duma.gov.ru

Жители России, получающие выплаты на банковскую карту национальной платежной системы «Мир», в марте могут рассчитывать на приятный подарок от банков.

Новые выгодные условия от банков начали поступать гражданам России, которые имеют у себя такой пластик. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Например, самую большую доходность среди всех банков, выпускающих карты «Мир», в настоящее время обеспечивает «Почта Банк», который недавно повысил доходность по своим картам «Мир» до 18% годовых.

За осуществление покупки по карте банк начисляет человеку кешбэк. В случае, если деньги расходуются в ресторане или кафе, покупке одежды и обуви, обратно на карту будет возвращаться три% от общей суммы.

Отмечается, что максимум, который может получить владелец такой карты в течение одного месяца, — 5 тысяч бонусов, которые конвертируются в рубли. Специалисты отмечают, что позже эти средства могут быть потрачены на любые цели.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 14 марта россияне смогут получить новую выплату от правительства, распределением которой занимается Фонд социального страхования.

бонусы выплаты карта мир почта банк Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Граждане РФ смогут обменять наличную валюту на золотые слитки
В России могут зафиксировать цены на продукты питания
Грузовой поезд сбил мужчину в Ленобласти
Госпиталь «Ленэкспо» выписывает последних пациентов и с 15 марта ...
Песков: Россия сможет минимизировать последствия санкций
В Кремле рассказали, когда Facebook и Instagram вернутся в Россию
«Остались без денег»: санкции заставляют страдать ...
Соцсеть «Одноклассники» фиксируют рекордный приток новой аудитории