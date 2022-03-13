Утром воскресенья уборочная техника Петербурга отдыхает вместе с жителями

В воскресенье утром, 13 марта, уборочная техника Северной столицы только в единичных случаях встречается на улицах города. В частности, пустует центр.

Несмотря на то, что зима подошла к концу, на дорогах все еще сохраняется гололедица, а дороги прикрыты слоем снега. Холодное начало марта — не редкость в Петербурге. Сейчас, когда нет стабильных температур, уровень опасность на скользких дорогах повышается. Между тем, утром выходного дня улицы практически пустеют: на момент 7 утра уборочной техники практически не видно в центре города и во многих других районах.

Согласно карте Комитета по благоустройству, сегодня в городе активнее всего с утра работает плужное зеточное оборудование, а также самосвалы и МСК. Подобная техника присутствует у станции метро «Электросила», «Фрунзенская», на Казанском острове, у станции метро «Технологический институт».

На Адмиралтейском острове также замечено плужное щеточное оборудование.

Вовсе нет техники у «Обводного канала», «Балтийской», «Нарвской».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что новая дополнительная автобусная остановка появится в Северной столице на маршруте автобуса № 39Э.