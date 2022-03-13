В Петербурге текущая неделя завершается плюсом

В Петербурге текущая неделя завершается плюсом
В Петербурге текущая неделя завершается плюсом. Фото: pixabay

Ночью в Северной столице температура все еще опускается ниже нуля, но зато днем уже начинает устанавливаться на плюсе.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в воскресенье, 13 марта, петербуржцы смогут ощутить теплое дыхание весны, — неделя завершается температурами в +2…+4 градуса несмотря на то, что ночью ожидается совершенно противоположное: -2…-4.

Также на дорогах местами может встречаться гололедица. Пока еще нестабильные температуры могут создавать повышенный уровень опасности на дорогах города, поэтому необходимо быть предельно осторожными.

В течение дня атмосферное давление будет мало меняться. Синоптики обещают слабы ветер западных направлений. Кроме того в это воскресенье существенных осадков ждать не придется.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцам рассказали, когда же в городе настанет долгожданное тепло.

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