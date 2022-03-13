С 13 марта Бермуды временно останавливают летные сертификаты для самолетов российских компаний

С 13 марта Бермуды временно останавливают летные сертификаты для самолетов российских компаний. Фото: pixabay

С 13 марта Бермуды временно останавливают летные сертификаты для самолетов российских компаний. Фото: pixabay

Управление гражданской авиации Бермудских островов приняло решение о приостановке сертификатов летной годности самолетов российских компаний, которые зарегистрированы на Бермудах.

С 13 марта ВСАА приостанавливает летные сертификаты для самолетов российских компаний. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВСАА.

На настоящий момент почт все суда иностранного производства, которые используются российским компаниями, зарегистрированы в реестрах Бермудских Островов или Ирландии. Отмечается, что перевод гражданского флота иностранного производства под российскую юрисдикцию — это уже давно вопрос на правительственном уровне.

«Для любого воздушного судна, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года (02:59 мск 13 марта), временное приостановление вступает в силу сразу после посадки», — подчеркнули в ВСАА.

BCAA заявили, что санкции в отношении Российской Федерации не позволяют в полной мере ведомству осуществлять надзор за безопасностью полетов российских самолетов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «Уральские авиалинии» сообщила о временной приостановке рейсов в Азербайджан с 8 по 26 марта.