«Уральские авиалинии» приостанавливают полеты в Азербайджан

Рейсы не будут выполняться с 8 по 26 марта включительно. Фото: Pixabay

Рейсы не будут выполняться с 8 по 26 марта включительно. Фото: Pixabay

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила о временной приостановке рейсов в Азербайджан. Самолеты не будут летать по этому направлению с 8 по 26 марта.

Как сообщается в Telegram-канале перевозчика, с сегодняшнего дня приостанавливаются полеты в азербайджанские города Баку, Гянджа и Ленкорань. Рейсы не будут выполняться с 8 по 26 марта включительно.

«Уральские авиалинии» 5 марта объявили об отмене рейсов в ОАЭ, Армению, Израиль и Азербайджан. Как пишет ТАСС, компания вскоре после этого изменила свое решение по полетам в Азербайджан, но теперь рейсы вновь отменены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 8 марта «Аэрофлот» приостановит все международные рейсы.