С 8 марта «Аэрофлот» приостановит все международные рейсы

С 8 марта «Аэрофлот» приостановит все международные рейсы
По России рейсы перевозчика остаются в силе. Фото: pixabay

Вылететь «Аэрофлотом» за границу после 8 марта россиянам не удастся.

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановит выполнение всех международных рейсов, начиная с 8 марта, передает пресс-служба перевозчика.

При этом российская АК «Аэрофлот» продолжит в полном объеме выполнять рейсы внутри Российской Федерации. Исключение составляет лишь юг России, где ранее были введены временные ограничения.

«Также продолжаются полеты в и из Минска», — сообщает авиакомпания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы по международным направлениям. Ограничения на авиаперелеты начнут действовать с 5 марта. Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета.

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