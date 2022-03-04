Авиакомпания S7 отменила все международные рейсы с 5 марта

Авиакомпания S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы по международным направлениям.

Ограничения на авиаперелеты начнут действовать с 5 марта, сообщает пресс-служба перевозчика.

Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета.

Напомним, Росавиация обратилась к гражданам России с призывом воздержаться от в зарубежные страны в ближайшее время. Кроме того, ведомство закрыло воздушное пространство для 36 стран. Такие меры стали ответом на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Санкт-Петербурга ежедневно будут летать по три самолета в турецкий Стамбул. Количество полетов из городского аэропорта в Турцию возрастет в 1,5 раза с 6 марта. В неделю число рейсов возрастет до 21.