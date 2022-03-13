31-летнего мужчину на трассе в Кингисеппском районе сбили насмерть

31-летнего мужчину на трассе в Кингисеппском районе сбили насмерть
Человека сбили вне зоны пешеходного перехода. Фото: pixabay

Автомобилист скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 13 марта.

По факту смертельной аварии в Кингисеппском районе заведено уголовное дело. Все произошло еще в пятницу, 11 марта, поздно вечером. На 33 километре автодороги «Подъездной путь к МТП Усть-Луга» неизвестный за рулем автомобиля сбил пешехода, 31-летнего жителя Свердловской области.

Шумахер скрылся с места аварии, а пострадавший скончался от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Виновника дорожно-транспортного происшествия ищут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что установлена личность погибшего водителя авто каршеринга в ДТП на Московском проспекте.

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