31-летнего мужчину на трассе в Кингисеппском районе сбили насмерть

Автомобилист скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 13 марта.

По факту смертельной аварии в Кингисеппском районе заведено уголовное дело. Все произошло еще в пятницу, 11 марта, поздно вечером. На 33 километре автодороги «Подъездной путь к МТП Усть-Луга» неизвестный за рулем автомобиля сбил пешехода, 31-летнего жителя Свердловской области.

Шумахер скрылся с места аварии, а пострадавший скончался от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Виновника дорожно-транспортного происшествия ищут.

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