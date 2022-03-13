Работник «Теплосети» обварился в кипятке на Будапешской улице

Сотрудник получил термические ожоги правой ноги и живота. Мужчина находится в реанимации.

Работник АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» срочно был доставлен в больницу с ожогами, когда провалился в кипяток во Фрунзенском районе Петербурга, передает 78.ru.

Кроме того, серьезные травмы получил еще один человек также из-за коммунальной аварии.

Все произошло 13 марта, ночью. Примерно в 3:30 рядом с домом № 15/2 по Будапештской улице во время ремонта трубы в кипяток провалился 34-летний сотрудник «Теплосети».

Его доставили в больницу с термическими ожогами правой ноги и живота. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое. Мужчину пришлось положить в реанимацию.

Устанавливаются все детали случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионер на Комендантском провалился в яму с кипятком и получил серьезные ожоги.