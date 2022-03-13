Пропавшую в прошлом году модель Гретту Ведлер нашли мертвой в чемодане

Около года назад сообщалось, что в Москве без вести пропала модель Гретта Ведлер.

Оказалось, что девушка мертва. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство «Москва».

Отмечалось, что о том, что девушка пропала, сообщил правоохранителям ее друг. Он заявил, что Гретта перестала отвечать на телефон еще с 24 февраля 2021 года. СМИ писали, что по словам заявителя, модель состояла в отношениях с неизвестным мужчиной.

Ранее сообщалось, что сама Ведлер рассказывала о своем парне. Якобы он украл у нее 150 тысяч рублей. После этого он стал преследовать ее и угрожать расправой. Так Гретта начала жить в столичном отеле.

Прошло чуть более года. Теперь уже стало известно, что случилось с моделью. Тело девушки нашли в чемодане, который спрятали в машине. Автомобиль находился в Липецке.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве уже задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчину 1958 года рождения избили, затем скинули с 3 этажа, а потом утопили в пожарном водоеме.