Посетителей Эрмитажа срочно эвакуировали из-за «минирования» музея

Неизвестные сообщили о «минировании» Государственного Эрмитажа в Петербурге.

Об этом сообщает 78.ru в воскресенье, 13 марта.

После того, как музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства осмотрели и проверили на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств, Эрмитаж принял решение сегодня продлить свою работу.

Главный музейный комплекс продолжит работать на один час дольше, до 19:00, чтобы у посетителей Эрмитажа была возможность спокойно посмотреть экспозицию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестные «заминировали» отделения банков и торговый центр. В результате осмотра офисов банка и их прилегающих территорий взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено. Из офиса в Адмиралтейском районе эвакуировали десять человек.