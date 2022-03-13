В ковид-станционарах лежат менее 3 тысяч петербуржцев

Менее трех тысяч жителей Петербурга остаются в ковидных стационарах города.

Число, продолжающих лечение от новой коронавирусной инфекции в Петербурге, идет на убыль, об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Так, за минувшие 24 часа в стационарах с ковидом и пневмониями приняли 127 петербуржцев, при этом 424 человек решили выписать в связи с выздоровлением.

В палатах интенсивной терапии продолжают находиться 325 пациентов, также 132 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам докторов, лучшей профилактикой от заражения вирусом является вакцинация и ревакцинация.

В настоящее время в городе на Неве первую дозу лекарства получили 2 млн 414 тыс. 451 человек, а полностью закончили цикл вакцинации 3 млн 36 тыс. 894 петербуржца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса за сутки скончались 36 человек.