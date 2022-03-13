Силуанов рассказал, как долго Россия будет платить по госдолгу рублями

Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что Россия не отказывается от обязательств по госдолгу и намерена выплачивать его в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы.

Министр отметил, что в такой ситуации это «абсолютно справедливо».

«Наши золотовалютные резервы, включая Фонд национального благосостояния, заморожены. У нас возникли проблемы исполнения наших обязательств, в том числе долговых», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее аналитик Константин Селянин объяснил гражданам Российской Федерации может ли повториться дефолт в стране, как это уже было в 1998 году. Известно, что лидер России Владимир Путин уже подписал указ, который гласит, что РФ будет выплачивать внешний долг своей национальной валютой, рублями, но не долларами. По словам финансового аналитика, кандидата экономических наук Константина Селянина, подобная ситуация, сегодня, совершенно другая. Она существенно отличается от той, которая происходила в 90-х годах прошлого столетия.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам назвали продукты, которые подорожают на 30 процентов, начиная с 14 марта 2022 года.