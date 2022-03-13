Жителей Ленобласти предупредили о гололедице на дорогах

В понедельник, 14 марта, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Обойдется без осадков. Ветер западных направлений слабый.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное времени ожидается на уровне -3…-5 градусов, днем столбики термометров покажут +3…+5 градусов, местами потеплеет до +8 градусов.

Ночью и утром на дорогах местами будет гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг, 24 февраля, в Петербурге ожидается усиление ветра и ближе к вечеру небольшие осадки.