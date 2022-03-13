В Кремле назвали дату переговоров России и Украины

Следующие российско-украинские переговоры состоятся уже в понедельник, 14 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Переговоры запланированы на завтра», — цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

Ранее член российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что по сравнению с началом переговорного процесса Москва и Киев значительно продвинулись вперед.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что переговоры РФ и Украины проходятся в Гомельской области. Они длятся уже более четырех часов.