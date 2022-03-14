Россиянам полностью заблокировали доступ в Instagram

Доступ к социальной сети Instagram официально заблокирован на территории России. Ограничения касаются всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp.

В минувшую пятницу, 11 марта, Роскомнадзор принял решение о завершении блокировки Instagram 14 марта на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.

С окончанием работы популярного мессенджера россияне столкнулись в указанный день после полуночи. При этом некоторые пользователи начали жаловаться на блокировку чуть раньше обозначенного срока. По данным сервиса Down Detector, пользователи Instagram сообщали о сбоях в течение дня 13 марта, но массово жалобы начали поступать после 19:00 мск.

О блокировке россиян также уведомили через рассылку портала госуслуг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по статистике за 2021 год звезды могут потерять миллионы из-за блокировки Instagram. Так, прежде всего, нововведение может отразиться на певице Ольге Бузовой. За прошлый год ее доход от социальной сети составил 55,3 млн рублей.