Стало известно, сколько потеряют российские звезды после блокировки Instagram

Решением Роскомнадзора 14 марта 2022 года в 00:00 социальная сеть Instagram будет заблокирована в России, в связи с этим многие российские звезды могут потерять один из своих источников дохода.

Благодаря социальным сетям большая часть российских певцов, ведущих и артистов зарабатывают большие суммы денег. Теперь же один из каналов будет закрыт. Эксперты выяснили, сколько денег могут потерять звезды. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на исследование сервиса ADinBlog, считающего гонорары только в Instagram.

По статистике за 2021 год звезды могут потерять миллионы из-за блокировки Instagram. Так, прежде всего, нововведение может отразиться на певице Ольге Бузовой. За прошлый год ее доход от социальной сети составил 55,3 млн рублей.

Следующая, кто может пострадать в денежном плане от блокировки Instagram — это блогер и ведущая телеканалов Настя Ивлеева. В прошлом году она получила 35,3 млн рублей. За ней не останется в стороне и певица Полина Гагарина с доходом 26,4 млн рублей, а также журналист и телеведущая Ксения Собчак с прибылью 17,2 млн рублей.

Замыкают список Даня Милохин с 11,7 млн за 2021 год и Моргенштерн с 10,8 млн.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что gроцедура введения ограничений на работу платформы Instagram должна подойти к концу 14 марта в 00:00.