В Роскомнадзоре назвали точное время прекращения работы Instagram в России

Доступ к популярной социальную сеть Instagram будет прекращен для россиян 14 марта. У российских пользователей остается все меньше времени, чтобы скачать и сохранить в свою личную библиотеку данные с аккаунтов.

Соцсеть не заблокировали сразу, так как в ней сидят активные пользователи, которым необходимо перенести все свои фото и видео на другие платформы, сообщили в Роскомнадзоре.

Генеральная прокуратура России потребовала от ведомства ограничить доступ к этой социальной сети

Процедура введения ограничений на работу платформы должна подойти к концу 14 марта в 00:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам, которые в случае запрета Facebook и Instagram в стране будут обходить блокировки для подключения к ним, санкции не грозят.

Напомним, посольство России в США потребовало от американских властей пресечь экстремистскую деятельность компании Meta, управляющей соцсетями Facebook и Instagram.