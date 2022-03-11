Посольство РФ в США требует пресечь экстремистскую деятельность Meta

Посольство России в США потребовало от американских властей пресечь экстремистскую деятельность компании Meta, управляющей соцсетями Facebook и Instagram.

«Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам», — говорится в заявлении российского диппредставительства.

Действия Meta в посольстве назвали еще одним свидетельством объявленной России информационной войны без правил.

Посольство потребовало от властей США пресечь экстремистскую деятельность компании и привлечь виновным к ответственности. Добавляется, что пользователи соцсетей не давали руководителям этих интернет-платформ правом «стравливать одни народы с другими».

Ранее агентство Reuters со ссылкой сообщило, что в Facebook и Instagram в ряде стран не будут блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, в частности военных. При этом призывы к насилию в отношении россиян разрешены, когда в сообщении речь идет о спецоперации на Украине.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Google больше не подключает новых российских пользователей к облачному хранилищу.