Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Петербурге могут лишить дома

Некоммерческая организация «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» (Фонд МСП – прим. ред.) получила письмо от Комитета имущественных отношений города о том, что здание, предназначенное фонду, передано Комитету по делам записи актов гражданского состояния в оперативное управление.

Таким образом, фонд в перспективе может лишиться помещения в доме 46а на улице Маяковского, к переезду в который готовился более двух лет.

Сейчас Фонд МСП занимает помещение на основании договора безвозмездного пользования с городом. В феврале по распоряжению комитета здание было передано в оперативное управление комитету по делам записи актов гражданского состояния Петербурга (ЗАГС).

Такое решение властей вызывает удивление, если учитывать сложную ситуацию из-за антироссийских санкций и то, что малому и среднему бизнесу сегодня как никогда нужны поддержка и участие.

В частности, недавно Общественный Совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга направил вице-губернатору Алексею Корабельникову пакет антикризисных мер поддержки бизнеса в условиях внешнего санкционного давления. А теперь получается, что у самих предпринимателей могут выбить почву из-под ног, лишив возможности работать координированно в удобном для них месте.

«По вопросу внесения изменений в договор безвозмездного пользования от конца декабря 2019 года о здании 46А на улице Маяковского площадью 129,7 кв. метров В отношении Здания принято решение о дальнейшем его использовании для государственных нужд. Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее — Комитет) издано распоряжение от 21.02.2022 № 155-рк о закреплении Здания на праве оперативного управления за Комитетом по делам записи актов гражданского состояния. В связи с тем, что права ссудодателя по Договору перешли к Комитету по делам записи актов гражданского состояния, рассмотрение Комитетом вопроса о внесении изменений в Договор нецелесообразно», — говорится в документе.

Корреспондент Gazeta.SPb связался с президентом Санкт-Петербургского Союза предпринимателей Романом Пастуховым, который считает, что решение властных структур отобрать дом у малого бизнеса может стать самым неразумным. Роман Пастухов напомнил, что уже много лет там находится Общественный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. «И в этом отношении все губернаторы начиная от Валентины Матвиенко уделяли этому дому большое внимание. Уж не говоря о том, что там проходили конференции, на которых органы госвласти встречались с представителями малого бизнеса, шел конструктивный диалог между бизнесом и властью», — отметил он.

«Я являюсь членом президиума и в то же время руковожу имущественной комиссией этого совета при губернаторе Санкт-Петербурга. И считаю, что нецелесообразно отдавать кому бы то ни было дом предпринимателя, это не дело», — подчеркнул президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей.

По его словам, об этом шел разговор на заседании штаба, который возглавляет вице-губернатор Алексей Корабельников, с участием представителей общественных организаций Петербурга и исполнительных органов государственной власти Петербурга. На нем обсуждался пакет мер поддержки бизнеса в условиях внешнего санкционного давления.

Председатель совета Елена Церетели подняла проблему возможного выселения Совета из Дома предпринимателя, и ее поддержали все члены штаба, отметил Роман Пастухов. Дом более десяти лет был местом, где предпринимателям оказывалась реальная помощь.

По его словам, Церетели поддержал и председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Федоров, и, возможно на словах, заместитель главы КИО Кирилл Федоров. «Во всяком случае он не высказался за то, чтобы отобрать у малого бизнеса его дом предпринимателя, его вотчину», — отметил Роман Пастухов.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется в Петербурге с весны 2019 года. В его рамках работает инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – Центр «Мой бизнес», который занимается созданием комфортных условий работы для предпринимателей.

Только в 2021 году Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге предоставил 19 994 услуги субъектам МСП и начинающим предпринимателям.

Цель центра «Мой бизнес», в частности, — создать универсальную площадку для предпринимателей по принципу «одного окна». И на помещение в доме 46а на улице Маяковского возлагались очень большие надежды. Ведь предполагалось, что там сосредоточится вся инфраструктура для комплексной поддержки предпринимателей, что позволило бы ускорить и упорядочить процесс взаимодействия и сохранить время и деньги людей.