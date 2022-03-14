Смогут ли живущие за границей россияне получать пенсии: ответ Минтруда

В ведомстве рассказали, что ждет российских пенсионеров, проживающих в других государствах. Разъяснения для этой категории граждан опубликованы в Telegram «Объясняем.рф».

Как сообщила пресс-служба Минтруда в Telegram, получателям выплат от Пенсионного фонда России, живущим за рубежом, опасаться не стоит. Все положенные перечисления будут производиться в штатном режиме. Пенсионеры могут рассчитывать, что им продолжат платить деньги в установленном размере и в оговоренный срок.

Выплаты ПФР направляются в иностранные или российские банки. При этом в ведомстве поясняют, что переводы осуществляет Сбербанк России, который является оператором. Его работу в части выплаты пенсий введенные ограничения не затронули.

Пластик кредитных учреждений в других странах не работает, однако ничто не мешает производить оплаты со счета в онлайн-режиме. Кроме того, живущим за границей пенсионерам доступны переводы посредством отделения банка на иной счет. Если по каким-то причинам трудности с получением выплат все же возникнут, пенсионеров призывают сообщать о случившемся в онлайн-приемную.

Ранее сообщалось, что из-за антироссийских санкций карты самых популярных российских банков перестали обслуживаться за рубежом. Среди банков, попавших под санкции, оказался и Сбер. Теперь граждане Российской Федерации, находящиеся за пределами страны, не могут обналичить средства наиболее простым способом или расплачиваться ими напрямую.

Также повсеместно приостановлена работа системы бесконтактной оплаты — Google Pay. Еще одним неприятным сюрпризом для россиян стали ограничения на покупки в интернете. Речь идет о магазинах, которые зарегистрированы за рубежом.