Индия и Россия рассматривают переход на расчеты в рублях и рупиях

Представители индийской стороны также заявили о новых возможностях поставок российской нефти по льготной цене. Фото: Pixabay

Представители индийской стороны также заявили о новых возможностях поставок российской нефти по льготной цене. Фото: Pixabay

Представители Индии и России рассматривают возможности использования юаня как базисную валюту для торговых расчетов в национальной валюте.

Речь идет о плавающем валютном курсе по схеме рупия-рубль. Местные власти могут взять за точку отсчета третью валюту, возможно, китайский юань. Предполагается, что такая мера позволит не привязывать точный курс к третьей валюте, сообщила газета Mint.

Отмечается, что власти Индии работают над валютным соглашением, чтобы облегчить торговлю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вклады в иностранной валюте заметно подорожали в России. Их можно открыть под максимально высокий процент, который банки не предлагали уже много лет.

Немногие жители страны держат столько наличных в долларах. А те, у кого имеются внушительные запасы, скорее всего, захотят распределить их по разным банкам. Таким образом, вклады можно спокойно получить после окончания договора.