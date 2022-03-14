Индия и Россия рассматривают переход на расчеты в рублях и рупиях

Индия и Россия рассматривают переход на расчеты в рублях и рупиях
Представители индийской стороны также заявили о новых возможностях поставок российской нефти по льготной цене. Фото: Pixabay

Представители Индии и России рассматривают возможности использования юаня как базисную валюту для торговых расчетов в национальной валюте.

Речь идет о плавающем валютном курсе по схеме рупия-рубль. Местные власти могут взять за точку отсчета третью валюту, возможно, китайский юань. Предполагается, что такая мера позволит не привязывать точный курс к третьей валюте, сообщила газета Mint.

Отмечается, что власти Индии работают над валютным соглашением, чтобы облегчить торговлю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вклады в иностранной валюте заметно подорожали в России. Их можно открыть под максимально высокий процент, который банки не предлагали уже много лет.

Немногие жители страны держат столько наличных в долларах. А те, у кого имеются внушительные запасы, скорее всего, захотят распределить их по разным банкам. Таким образом, вклады можно спокойно получить после окончания договора.

индия Россия экономика


 

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