Россиянам рассказали о перспективах вкладов в валюте

Сегодня хранить сбережения в иностранной валюте можно под 8 процентов годовых. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Сегодня хранить сбережения в иностранной валюте можно под 8 процентов годовых. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Вклады в иностранной валюте заметно подорожали в России. Их можно открыть под максимально высокий процент, который банки не предлагали уже много лет, пишет «Прайм».

Как пояснил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, такие предложения от банков, вероятнее всего, заинтересуют россиян и побудят их открывать валютные депозиты.

Сегодня хранить сбережения в валюте можно под 8 процентов годовых, рассказал эксперт. Последний раз столь высокие ставки на вклады в инвалюте фиксировались в 2015 году. Однако при всей привлекательности таких предложений граждане вряд ли смогут делать вклады на внушительные суммы.

Немногие жители страны держат столько наличных в долларах. А те, у кого имеются внушительные запасы, скорее всего, захотят распределить их по разным банкам. Таким образом, вклады можно спокойно получить после окончания договора.

Принятые недавно решения регулятором говорят о том, что его запасы заграничных денежных единиц несколько ограничены. ЦБ не был готов к ситуации, которую мы имеем сейчас, пояснил Переславский.

Кредитные учреждения вполне могут снабдить россиян валютой в достаточных количествах, но только если нужно приобрести ее для хранения на счете. А вот если нужно продавать ее с последующей выдачей на руки – тут возникают некоторые трудности. Учитывая сложившуюся ситуацию, эксперт задается вопросом: не вернется ли черный рынок, который действовал в 90-х?

Ранее сообщалось, что регулятор ввел ограничения, касающиеся оборота в валюте. Отмечается, что сейчас снять деньги с валютного депозита можно, но не более 10 тысяч долларов. Все, что идет сверх этой суммы, будет выплачиваться рублями. Продажа долларов на руки сегодня в банках ограничена.