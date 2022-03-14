Рестораны McDonald’s продолжают работу в Петербурге после новости о закрытии

Расположенные в Петербурге рестораны McDonald’s продолжили работу, несмотря на намерения приостановить деятельность в России с 14 марта.

Рестораны работают на улицах Рубинштейна и Думской, сообщила «Фонтанка». Правда, народу в них, судя по опубликованным в сети фото, не так много. Накануне у заведений McDonald’s собирались гигантские очереди.

«Их обманули, он работает сегодня. Зря стояли», — написал пользователь под фото очереди в ресторан в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Также еду все еще можно заказать в сервисе доставок. Там же указано, что свои двери для посетителей открыли рестораны сети во всех районах города.

Напомним, что несколько дней назад стало известно, что с 14 марта McDonald’s приостановит работу 850 ресторанов быстрого питания по всей России. Отмечалось, что все 62 тыс. человек, работающие в компании, а также сотрудники предприятий поставщиков, их порядка 100 тыс. человек, продолжат получать зарплату. Для этого McDonald’s каждый месяц будет тратить до $50 млн.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний день работы ресторанов McDonald’s россияне начали выстраиваться в огромные очереди у заведений. До закрытия ресторанов сети остались считанные минуты. Уже в понедельник, 14 марта, в российские точки McDonald’s перестанут принимать посетителей. Огромные очереди собрались у ресторанов сети в Петербурге, Москве и других городах.