Политолог прокомментировал очереди у ресторанов McDonald’s в последний день работы

В последний день работы ресторанов McDonald’s россияне начали выстраиваться в огромные очереди у заведений. До закрытия ресторанов сети остались считанные минуты. Уже в понедельник, 14 марта, в российские точки McDonald’s перестанут принимать посетителей.

Огромные очереди собрались у ресторанов сети в Петербурге, Москве и других городах.

Политолог Сергей Наумов назвал такое поведение унизительным.

«Ни гордости у этих людей, ни уважения ни к себе, ни к своей стране. Я в шоке. Вас вышвырнули отовсюду: русских спортсменов, деятелей культуры. Закрыли границы, блокировали карты, демонизируют русских в Европе», — говорит он.

По словам эксперта, таким образом они готовы унижаться перед теми, кто оказывает санкционное давление.

«Это самые настоящие жертвы маркетинга», — отмечает политолог.

Многие пользователи Сети раскритиковали ажиотаж перед закрытием McDonald’s.

«Пирожковую на Московском проспекте тоже очередь выстроилась. Видимо в знак протеста»

«Такое ощущение что если сегодня в последний день покушают и лет на пять заправят себя»

«Реально маразм …Неприятно видеть уход многих из России, но что бы в очереди стоять в Макдональдс… Это просто унизительно как минимум»

«За бургер и бренд самодостаточнось, самоидетичность меняют…»

«Решила сегодня тоже посетить, так сказать, на прощанье, хотя я и не фанат! Меню уже сокращенное – «Чикенбургера» не было. Заказывала через мобильное приложение. Взяла картошку и котлетки эти маленькие – «Чикены». Так они мне «автоматом» еще и 2 соуса включили»

Некоторые выразили сожаление по поводу ухода сети фастфуда.

«Вчера не смог купить Бигтейсти. Кончились поставки», — пишут пользователи Сети.

Напомним, 8 марта стало известно, что McDonald’s закрывает 850 ресторанов на территории Российской Федерации в связи со специальной операцией на Украине. Об этом заявил генеральный директор компании Крис Кемпчински. Компания обещает, что 62 тысячи работников ресторанов будут получать зарплату в период приостановки всех операций корпорации на рынке.

Первый McDonald’s открылся в России 31 января 1990 года в центре Москвы, на Пушкинской площади. За 30 лет его посетило более 140 миллионов гостей. В Петербурге первый McDonald’s открылся в 1996 году на Каменноостровском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на территории России рестораны быстрого питания McDonald’s могут начать работать через полтора месяца.