На Кронверкском проспекте пенсионер обнаружил тело сына с простреленной головой

На Кронверкском проспекте пенсионер обнаружил тело сына с простреленной головой
На Кронверкском проспекте пенсионер обнаружил тело сына с простреленной головой. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петроградском районе 13 марта пенсионер обнаружил в ванной комнате бездыханное тело сына с простреленной головой.

Мужчина 76 лет обратился в правоохранительные органы в воскресенье, 13 марта около 15:40. Пенсионер сообщил, что обнаружил в квартире на Кронверкском проспекте, 63/31 тело своего 51-летнего сына. Как стало известно Gazeta.SPB, у мужчины была прострелена голова.

После обнаружения тела правоохранительные органы изъяли с места происшествия охотничий карабин «Сайга». На оружие у погибшего было разрешение.

Все детали и причины произошедшего в данный момент устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что В ночь с 12 на 13 марта в экстренные службы поступило сообщение о ножевом ранении в Выборге. Женщина 56 лет нанесла удар ножом в спину своего мужа, пенсионера 1964 года рождения.

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