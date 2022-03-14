Moody’s понизило рейтинги Петербурга, «Водоконала» и ЗСД до «преддефолтного»

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинги Петербурга и крупных государственных компаний, в числе которых ГУП «Водоконал» и ОАО «Западный скоростной диаметр», до уровня Са, который означает преддефолтное состояние. В рейтинг попали еще 15 субъектов России.

Несмотря на сложную ситуацию, попавшие в статистику еще могут стабилизироваться и возместить основную сумму долга, сообщает «МК в Питере».

Кроме Петербурга в рейтинг попали Москва и область, Омск, Краснодар, Нижегородская область, Татарстан, Чувашия, Башкирия, Коми, Ханты-Мансийский автономный округ, Волгоград и другие. Если рейтинг регионов упадет до уровня С, который является последним в системе оценивания Moody’s, то это будет означать наступление дефолта.

Ранее аналитик Константин Селянин объяснил гражданам Российской Федерации может ли повториться дефолт в стране, как это уже было в 1998 году. Известно, что лидер России Владимир Путин уже подписал указ, который гласит, что РФ будет выплачивать внешний долг своей национальной валютой, рублями, но не долларами Соединенных Штатов Америки. По словам финансового аналитика, кандидата экономических наук Константина Селянина, подобная ситуация, сегодня, совершенно другая. Она существенно отличается от той, которая происходила в 90-х годах прошлого столетия.

Также Gazeta.SPb.ru писала, будет ли дефолт в 2022 году и какие товары стоит закупить сегодня. Эксперт объяснил, что же будет с рынком в ближайшем будущем.