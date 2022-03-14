Владимир Путин узаконил регистрацию прав на иностранные самолеты

Президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у компаний России и, кроме того, выдаче им отечественных сертификатов летной годности.

Путин подтвердил регистрацию прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний. Соответствующий документ представлен на официальном портале правовой информации.

Поправки и ряд законов, позволяющих российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов, были внесены в Воздушный кодекс России. Также остается право использовать такие самолеты на внутренних линиях. В рамках принятия антисанкционных мер новый закон сможет обеспечить работу отечественной авиаотрасли в области гражданской авиации.

Сертификация гражданских воздушных судов теперь будет лежать на сертификационных центрах и испытательных лабораториях. Сообщается, что требования к ним будут определяться Минтрансом. С 1 января 2022 года сроки сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности переносятся на 31 декабря 2023 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Британии могут задерживать любой самолет Российской Федерации, который окажется в воздушном пространстве королевства.